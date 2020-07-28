, 15:49 — REGNUM Транспортная полиция начала проверку по факту столкновения и схода с рельс вагонов двух грузовых поездов. Об этом 28 июля ИА REGNUM рассказали в пресс-службе УТ МВД по СЗФО.

Происшествие на железнодорожных путях ОЖД произошло около 14:00 часов 28 июля во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга недалеко от станции Купчинская. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в результате касательного столкновения произошел сход двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона.

Сообщение о произошедшем в транспортную полицию поступило в 14:40.

«В настоящее время сотрудниками ведомства проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве.

В свою очередь, в ОЖД сообщили, что в результате происшествия пострадавших нет.

«Угрозы экологии нет, на график движения пассажирских поездов влияния не оказано», — отметили в пресс-службе ОЖД.

В настоящее время специалисты Октябрьской железной дороги занимаются устранением последствий схода. На место направлены восстановительные поезда со станций Волковская и Санкт-Петербург-сортировочный-Московский.