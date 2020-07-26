Москва, 22 ноября, 2019, 08:58 — ИА Регнум. Одна из самых популярных служб доставки еды открыла свой первый магазин с вещами. Об этом сообщает Buro 24/7.

Первая коллекция называется «Серебряная вилка» и представляет собой предметы одежды, которые должны ассоциироваться с компанией. Так, туда вошли футболки от дизайнера Тиграна Аветисяна, украшения из серебра в форме вилок, желтые худи от модной московской марки Monochrome, а также маленькие рюкзачки, имитирующие сумки курьеров.

Онлайн-магазин будет работать небольшое количество дней, так как вещи выпущены ограниченным тиражом. Доставка товаров также ограничена: одежду можно будет получить лишь в Москве.