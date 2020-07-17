Москва, , 15:07 — REGNUM Решение турецких властей о превращении храма Святой Софии в мечеть вызвало глубокое сожаление Русской православной церкви. Об этом говорится в заявлении Синода РПЦ, опубликованном 17 июля пресс-службой религиозной организации.

«Священный синод Русской православной церкви выражает глубокое сожаление в связи с решением государственного руководства Турции лишить храм Святой Софии музейного статуса и передать его в богослужебное пользование мусульманской общины», — отмечено в заявлении.

В РПЦ надеются, что власти Турции будут сохранять христианские мозаики и обеспечат к ним доступ паломников. Синод также обратился к мировому сообществу, призывая помочь с сохранением особого статуса храма Святой Софии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Турции аннулировали решение 1934 года о наделении Святой Софии статусом музея. Здание передано мусульманской общине для богослужений.

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