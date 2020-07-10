Анкара, , 17:45 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о передаче храма-музея Святой Софии управлению по делам религии и открытии там исламских богослужений.

Фото документа было опубликовано 10 июля на странице Эрдогана в Twitter.

«Решение принято: передать Айя-Софию в управление диянету и открыть храм для богослужений», — говорится в тексте указа турецкого президента.

Ранее государственный совет Турции официально отменил декрет Кемаля Ататюрка от 1934 года о предоставлении Софийскому собору в Стамбуле статуса музея.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к властям Турции с призывом отказаться от намерения превратить Софийский собор в мечеть обращались ЮНЕСКО, Русская православная церковь, Госдума РФ и госдеп США.

Читайте ранее в этом сюжете: Собор Святой Софии в Стамбуле зарегистрирован в кадастре как мечеть