Брюссель, , 04:22 — REGNUM Комитет представителей православных церквей при Евросоюзе (CROCEU) выступил с заявлением, осуждающим решение турецких властей о превращении собора Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле из музея в мечеть. Об этом 22 июля сообщает информационное агентство Румынской православной церкви BASILICA.RO.

«В эпоху демократии, человеческого достоинства и верховенства закона попытки стереть христианское происхождение собора Святой Софии и столь жестоко преобразить этот памятник, принадлежащий всему человечеству, непостижимы, прискорбны и опасны», — говорится в заявлении CROCEU.

Авторы заявления напоминают, что в 1985 году ЮНЕСКО включил Святую Софию в список международного культурного наследия и отмечают, что институты ЕС, особенно Еврокомиссия, «как защитники европейских и общечеловеческих ценностей и как голоса граждан Европы» могут сыграть «уникальную роль в защите мирового культурного наследия, исторической памяти и религиозного плюрализма».

Напомним, в Комитет представителей православных церквей при Евросоюзе (штаб-квартира в Брюсселе) входят представители Константинопольского патриархата, Московского патриархата, Румынского патриархата, церкви Кипра и церкви Греции. Миссия Комитета — представлять в ЕС единый голос Православной Церкви.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и глава правительства Греции Кириакос Мицотакис 22 июля обсудили изменение властями Турции статуса собора Святой Софией в городе Стамбуле. В ходе телефонного разговора, инициированного греческой стороной, было «подчёркнуто исключительное культурное, историческое и духовное значение этого уникального объекта всемирного наследия, отмечена важность его сохранения в качестве общечеловеческого достояния, символа мира и согласия».

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