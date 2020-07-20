Санкт-Петербург, 20 июля, 2020, 19:59 — ИА Регнум. С апреля в Петербурге скончались почти 5 тыс. человек, у которых врачи диагностировали или подозревали COVID-19. Это следует из ответа главы регионального управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Башкетова указала, что с апреля по май в ее ведомство из больниц поступило 2 тыс. 533 запроса: медики просили уточнить порядок погребения лиц, умерших при диагнозе COVID-19, а также тех, кто умер с внебольничной пневмонией и подозрением на COVID.

С 1 июня по 25 июня поступило 2 тыс. 404 запроса из медицинских учреждений — столько же, сколько за два предыдущих месяца.

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Заметим, официально в Петербурге признаны 1 тыс. 807 летальных исходов COVID-19. При этом в мае смертность превысила прошлогодний показатель на 32%, в июне — на 55%. За полгода прирост составил почти 4 тыс. человек, и Смольный признал, что почти все эти смерти связаны с COVID-19.

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