Санкт-Петербург, , 15:19 — REGNUM Петербург стал первым по летальности от COVID-19 среди регионов России. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом 16 июля.

В среднем в СЗФО и так летальность почти вдвое выше среднероссийской: 3,13% и 1,59% соответственно. Оба показателя выросли с прошлой недели.

Однако среди всех регионов Северо-Запада вероятнее всего смерть от COVID-19 наступит в Петербурге: летальность составляет 5,92%, что уже, в свою очередь, почти вдвое выше среднего показателя по округу.

Петербургская летальность растет весь последний месяц: 9 июля она составляла 5,70%, 2 июля — 4,96%, 25 июня — 4,17%.

«На этой неделе Северная столица снова заняла лидирующую позицию, опередив по показателю Республику Дагестан (4,85%) и Тверскую область (2,56%)», — сообщают в ИЦК.

Ещё четыре региона СЗФО показали летальность выше 1%: Новгородская область — 1,76%, Калининградская область — 1,62%, Архангельская область — 1,55%, Псковская область — 1,23%.

Напомним, смертность в июне в Петербурге оказалась на 55% выше показателя 2019 года.

Читайте развитие сюжета: Названы пять районов Петербурга с высокой заболеваемостью COVID-19