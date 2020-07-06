Санкт-Петербург, , 22:03 — REGNUM За первое полугодие 2020 года смертность в Петербурге выросла на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подавляющая часть этого роста связана с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил 6 июля глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец в интервью изданию Смольного «Петербургский дневник».

Медицинский автомобиль у больницы Дарья Драй © ИА REGNUM

«В первой половине 2020 года в Петербурге умерло на 3915 человек больше, чем за аналогичный период 2019 года. Смерть 90 процентов из них так или иначе была связана с COVID-19», — сказал Лисовец.

По словам чиновника, в первом полугодии первопричиной смерти коронавирус стал у 1281 человека в Петербурге. У умерших была выявлена двусторонняя пневмония с лабораторно подтвержденным тестом на COVID-19.

Еще у 2464 человек COVID-19 был установлен в качестве сопутствующего заболевания либо была выявлена типичная клиническая картина вирусной пневмонии.

При этом окончательную причину смерти устанавливает только патологоанатомическое заключение. «Проведение такого исследования может длиться месяц и более. В результате окончательный диагноз может отличаться от предварительного», — заметил Лисовец, объясняя задержку с публикацией статистики смертей в Петербурге.

Он также сообщил, что среди умерших от коронавирусной инфекции мужчин 75% составляют люди старше 60 лет, а 93% умерших среди женщин — женщины старше 55 лет. Более 60% умерших имели сопутствующие заболевания.

Напомним, в Петербурге за последние сутки зафиксировано 280 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии выявлено 25 816 случаев заражения. От COVID-19 умерло 1389 человек. Выздоровели 20 174 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: От COVID-19 в Петербурге скончались еще 21 женщина и 23 мужчины

Читайте развитие сюжета: Петербург готовится к возможной второй волне COVID-19