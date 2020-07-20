Санкт-Петербург, 20 июля, 2020, 17:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге могут открыть торговые центры с ограничениями и рестораны со следующей неделе. Такие консультации сейчас проводят в Смольном.

Карл Блох. В римской остерии. 1866

Речь идет о поправках в постановление правительства №121, которое обусловливает все ограничения, связанные с коронавирусом.

Раннее представители торговых центров пожаловались на петербургских чиновников президенту Владимиру Путину и в управление ФАС, так как считают, что те ограничивают конкуренцию на рынке — ведь гипермаркеты и крупные универмаги давно открыты.

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Сейчас в Смольном обсуждают «крупными штрихами» возможное открытие внутренних помещений ресторанов и ТЦ со следующей недели без фуд-куртов и развлекательных зон, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на источник, близкий к координационному совету по противодействию коронавирусу. Кинотеатры, по сведениям собеседника, открывать не планируют, так как их не запустили даже в Москве.

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