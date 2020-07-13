Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM В управление Федеральной антимонопольной службы в Петербурге направят жалобу от владельцев и топ-менеджмента петербургских торговых центров. Они просят проверить законность поведения городского правительства, которое все еще безапелляционно отказывается открывать их заведения четвертый месяц подряд ввиду «коронавирусных» ограничений.

В своем обращении они ссылаются на возникшие, по их мнению, неравные условия, в которые Смольный ставит ТЦ по сравнению с гипермаркетами, строительными магазинами и крупными универмагами, которым уже разрешено работать.

В письме инициаторы просят антимонопольщиков проверить запрет деятельности торговых центров на соответствие законодательству, уточняет «Коммерсант». Под документом подписались представители Fort Group, Jensen Group, ТК «Галерея», «Лето», «Охта Молл» и других. Так, управляющий партнер Fort Group Максим Левченко, переболевший коронавирусом, называет действия чиновников незаконным «вредительством».

Владельцы ТЦ пишут, что ограничения Смольного устанавливают приоритет одних субъектов рынка над другими, к тому же продуктовые супермаркеты во время пандемии вообще не закрывались, а позже открылись универмаги «Московский», «Нарвский», «Кировский» и ДЛТ, которые схожи с торговыми центрами. Ранее ИА REGNUM обращалось в Смольный за комментарием относительно оснований для открытия указанных универмагов, однако ответа пока так и не получило.