Санкт-Петербург, 13 июля 2020, 16:33 — REGNUM Владельцам торговых центров Петербурга, которые уже пожаловались в УФАС на Смольный из-за того, что власти все еще не дают им открыться, могут снизить налоговую ставку. Предложение поступило из Законодательного собрания, передает корреспондент ИА REGNUM.
Фракция «Единой России» считает возможным снизить налог на имущество вдвое во втором квартале 2020 года для владельцев коммерческой недвижимости площадью более 1 тыс. кв. метров. По предварительным расчетам, общий объем льгот составит порядка 1 млрд рублей
Поправки предлагается внести в городские законы о налогах и сборах. Взамен владельцы ТЦ должны будут, во-первых, снизить арендные платежи для своих арендаторов — малого и среднего бизнеса — как минимум на те же 50% хотя бы на три месяца, а во-вторых, сохранят среднюю зарплату своих собственных сотрудников не менее петербургского МРОТ — около 19 тыс. рублей.
«Эта поправка направлена прежде всего на сохранение рабочих мест как в сфере малого и среднего бизнеса города, так и в самих организациях, обеспечивающих функционирование крупных торговых центров», — заявил спикер ЗакСа, единоросс Вячеслав Макаров.
Ранее некоторые городские депутаты многократно требовали от Смольного как-то помочь ТЦ, которые закрыты уже четвертый месяц, но понимая не нашли. Например, вице-губернатор Эдуард Батанов предложил им просто «отказаться от доходов», как сделал сам город, не собирая аренду с городской недвижимости из-за коронавируса. Батанов также указал, что за крупными торговыми центрами стоят банки, которые не являются в понимании Смольного самой пострадавшей отраслью.
«Мы действительно отказались от доходов со своего имущества. Отказались. Почему так же не могут поступить и крупные арендодатели? Почему вы предлагаете фактически национализировать их убытки? Почему? Мы от своих доходов отказались как собственник, они как собственники тоже логично должны пойти навстречу. Снижайте ставки, господа, это рынок», — развел руками чиновник.
Напомним, дефицит при корректировке петербургского бюджета на 2020 год уже довели до 111 млрд рублей, а значит, в 2021 году Петербург должен будет заложить в бюджет 7,5 млрд рублей процентных расходов.
Вячеслав Макаров, судя по всему, спустя месяц решил выступить против этой позиции.
«Поддерживая сегодня малый и средний бизнес Петербурга, в котором заняты сотни тысяч людей, мы сохраняем в будущем наполняемость бюджета, а самое главное — рабочие места и социальную стабильность. <…> Однако необходимо понимать, что солидарность — это обоюдное движение. Если сегодня каждый из нас возьмет на себя посильную часть ответственности, завтра мы вместе будем праздновать победу. Важно, чтобы каждый арендодатель сегодня задумался — кому будут нужны его помещения, если разорятся арендаторы? Изменения в законы о налогах и сборах, подготовленные фракцией «Единая Россия», призваны помочь владельцам коммерческой недвижимости принять правильное решение», — считает Макаров.
Добавим, владельцы крупных ТЦ направили обращение в УФАС по Петербургу с просьбой проверить запрет на деятельность на предмет соответствия антимонопольному законодательству. Они считают, что Смольный ставит их в неконкурентное положение, разрешая параллельно работать гипермаркетам, мебельным магазинам и универмагам, схожим с ТЦ, например, ДЛТ.
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