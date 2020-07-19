Донецк, 19 июля, 2020, 11:10 — ИА Регнум. За сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по Донецкой Народной Республике семь боевых припасов, сообщили 19 июля в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Mil.gov.ua Солдат ВСУ

Боевики ВСУ обстреляли населенные пункты: поселок Доломитное, город Горловка (поселок шахты «6/7»), город Ясиноватая, село Спартак.

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В ходе обстрелов было выпущено три мины из миномета калибра 82 мм, четыре гранаты из гранатометов РПГ, СПГ, также огонь велся из стрелкового оружия.

На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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Напомним, 18 июля заместитель начальника Управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин сообщил о переходе на сторону Донецкой Народной Республики украинского военного.