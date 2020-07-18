Горловка, ДНР, , 16:30 — REGNUM Тело третьего диверсанта вооруженных сил Украины (ВСУ), подорвавшегося на мине, обнаружили в ходе поисковых работ в районе Горловки. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 17 июля представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В ходе продолжительных поисковых мероприятий был найден и эвакуирован третий погибший, — говорится в сообщении. — Передача тела украинской стороне находится в процессе согласования».

Как передавало ИА REGNUM, ранее украинской стороне были переданы тела двух членов диверсионно-разведывательной группы, среди которых был американский наёмник Шон Фуллер (специалиста по минно-взрывному делу).

Читайте также: Представители ДНР отдали Украине труп эстонского наёмника-диверсанта