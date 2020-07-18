Донецк, 18 июля 2020, 16:45 — REGNUM На сторону Донецкой Народной Республики (ДНР) перешел украинский военный. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 18 июля заместитель начальника Управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин.
«Благодаря совместной работе НМ и силовых ведомств республики был обеспечен безопасный переход очередного украинского военнослужащего на нашу сторону, — отметил Басурин. — Им является топогеодезист-наводчик минометного взвода … Скидан».
По его словам, мужчина уже подтвердил наличие иностранных наемников в рядах ВСУ в «зоне ООС».
Как передавало ИА REGNUM, 18 июля пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщила, что боевики вооруженных сил Украины за сутки обстреляли населенные пункты Крутая Балка, Ясиноватая, Васильевка.
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