Бишкек, 15 июля, 2020, 20:27 — ИА Регнум. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обратился к местным специалистам с просьбой помочь правительству спрогнозировать дальнейшее течение пандемии коронавируса.

President.kg Сооронбай Жээнбеков

«Для повышения эффективности наших усилий по борьбе с этим заболеванием необходим анализ ситуации и прогнозирование дальнейшего течения заболевания в нашей стране», — заявил глава государства на встрече с докторами медицинских наук, руководством медучреждений и экспертами Всемирной организации здравоохранения.

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Жээнбеков обсудил с участниками совещания вопросы, касающиеся стабилизации эпидемиологической ситуации в стране и особенности коронавирусной инфекции, и ее лечения.

Также эксперты озвучили президенту свое мнение по поводу злободневных проблем, которые возникли в системе здравоохранения страны, и рекомендации по их решению.