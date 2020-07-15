Бишкек, , 09:45 — REGNUM У Киргизии во время пандемии коронавируса возникли серьезные трудности с закупкой лекарственных препаратов за рубежом. Об этом сегодня, 15 июля, на брифинге заявила директор департамента лекарственного обеспечения и медтехники Гульмира Шакирова.

По ее словам, такая ситуация складывается из-за того, что более богатые страны массово скупают самые востребованные медикаменты.

«Киргизстанский лекарственный рынок производители медикаментов считают слишком маленьким и непривлекательным, поэтому у республики возникли трудности с импортом лекарственных препаратов», — добавила она.

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Шакирова сообщила, что после того, как Киргизия столкнулась с такой проблемой, власти республики начали обсуждать вопрос о возможности наладить собственное фармакологическое производство.

Также глава департамента отметила, что Евразийский экономический союз максимально упростил процедуры ввоза лекарств, включив в перечень товаров с нулевой таможенной ставкой жаропонижающие, противовирусные и противомалярийные препараты, антибиотики, средства для лечения коронавируса и бесконтактные термометры.