Москва, 13 июля, 2020, 02:07 — ИА Регнум. В советский период российской истории существовал принцип решения задач, который достался в наследство и современной России. Чем хорош и чем плох метод решения всякой задачи организацией мероприятия, разбирался обозреватель ИА REGNUMАндрей Маленький.

ИА REGNUM Дом Правительства Российской Федерации

Мероприятие по-советски делится на организационную и идеологическую части, отвечающие на вопросы «как» что-либо будет делаться и «зачем». В теории такой подход выглядит замечательно и кажется универсальным методом справиться с любой неурядицей, но на практике это зачастую приводило к тому, что те, кто отвечал за идеологию, ссорились с организаторами, или наоборот.

Важно, что страдала от этого не абстрактная теория, а судьбы страны и людей, ее населяющих. Теперь, в связи с принятием в Конституцию поправки о публичной власти, советский опыт со всеми своими наработками и недостатками становится особенно важен. Ведь не зря же это поправка так напоминает принцип «демократического централизма», бывший основой государственности СССР.

Читайте статью Андрея Маленького «Публичная власть в России: реновация, снос или Гуляй-поле?».