Санкт-Петербург, 10 июля, 2020, 10:47 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге скончался водитель автомобиля неотложной помощи районного отделения медицинской помощи, который возил пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом 10 июля сообщила коллега погибшего Алиса И. на своей личной странице в одной из социальных сетей.

Https://vk.com/id474908 Александр Самодеенко (фото пользователя Алиса И.)

По неофициальным данным, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области число летальных случаев среди медицинского персонала в период пандемии коронавируса увеличилось до 70 человек. Новой жертвой COVID-19 стал 66-летний водитель неотложной помощи в Московском районе Петербурга АлександрСамодеенко.

«Светлая память доброму другу, дорогому коллеге, хорошему человеку с большой душой Алексадру Борисовичу. Он был одним из немногих людей на станции, к кому можно было обратиться за помощью и всегда почти сразу ее получить, помощь от чистого сердца, не требующая ничего взамен», — написала врач.

По словам автора поста, все рассуждения о том, что коронавирус якобы не опаснее обычного гриппа — глубокое заблуждение.

«Я тоже когда-то так считала. И так глубоко ошибалась. До тех пор, пока не заболела сама, пока не заболели коллеги и пришлось закрывать всё отделение, пока не стали уходить близкие Друзья. Смерть гораздо ближе, чем кажется», — подчеркнула автор сообщения.

Напомним, данные списка пополняются за счет сообщений, поступающих от родственников и коллег умерших. Власти официально признали связанными с COVID-19 менее трети из общего списка смертей. Несколько умерших врачей Петербурга посмертно удостоены государственных наград.

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Напомним, за всё время пандемии в Петербурге по официальным данным скончались 1520 человек. Показатель смертности в городе — один из самых высоких в России.

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