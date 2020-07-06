Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM Общественный «Список памяти» врачей и других медицинских работников Петербурга и Ленобласти, ушедших из жизни во время пандемии коронавируса, увеличился еще на три имени — не стало врача-хирурга, участкового врача-терапевта и младшего медбрата одной из больниц.

3 июля, Колпино попрощалось с Александром Анатольевичем Плужником – участковым врачом-терапевтом 71-й поликлиники.





Фото: МО Колипино Https://vk.com/public87193871

На сегодняшний день в «Списке памяти» значатся 69 имен врачей, медицинских работников и других сотрудников медучреждений, которые ушли из жизни как в Северной столице, так и в Ленинградской области.

Новой жертвой COVID-19 стал 52-летний участковый врач-терапевт 71-й поликлиники города Колпино Александр Плужник. Согласно официальному сообщению, размещенному коллегами в группе медучреждения в соцсети, врача скончался 29 июня.

«С 26 мая он боролся с коронавирусной инфекцией, но 29 июня его сердце перестало биться», — говорится в сообщении.

В поликлинике Александр Плужник работал два года — перевелся в Колпино из воинской санчасти. За плечами — 27 лет стажа, и за это время Александр ни разу не пожалел о своем профессиональном выборе, как отмечают коллеги, он по-настоящему любил свою работу, любил людей.

«Еще 25 мая ходил по квартирным вызовам, а 26-го у него самого резко подскочила температура. 31 мая Плужникова госпитализировали в Военно-медицинскую академию — его альма-матер, которую он окончил в 1993 году. Коллеги боролись за его жизнь до последнего, колпинского врача дважды подключали к ИВЛ. Но вирусная нагрузка оказалась слишком сильной», — с горечью констатировали коллеги умершего врача.

Также не смогли справиться с болезнью младший медбрат Психиатрической больницы имени Святого Николая Чудотворца 55-летнийАлексей Цымляков и 65-летний хирургАлександр Южаков.

Ушел из жизни от осложнений COVID-19 Алексей Цымляков. Активисты «Стена памяти»

Напомним, данные списка пополняются за счет сообщений, поступающих от родственников и коллег умерших. Власти официально признали связанными с COVID-19 менее трети из общего списка смертей. Несколько умерших врачей Петербурга посмертно удостоены государственных наград

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Напомним, за всё время пандемии в Петербурге скончались 1389 человек. Показатель смертности в городе — один из самых высоких в России.

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