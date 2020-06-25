Санкт-Петербург, , 17:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге скончалась медицинская сестра городской больницы №40, где проходят лечение и реабилитацию больные COVID-19. По неофициальным данным, медсестра стала 52-й жертвой инфекции среди медработников Петербурга. Об этом 25 июня сообщили активисты, ведущие неофициальный подсчет погибших от COVID-19 врачей и медработников в городе и области.

Как стало известно в четверг, 25 июня, не стало 53-летней медицинской сестры из СПб ГБУЗ «Городская больница 40» Курортного района Санкт-Петербург Ирины Лысовой.

Всего в «Списке памяти» Санкт-Петербурга и Ленинградской области насчитывается 64 фамилии — врачи, медицинские работники и другой персонал больниц, госпиталей, роддомов и других медучреждений регионов, которые ушли из жизни из-за осложнений, вызванных COVID-19. Напомним, данные списка пополняются за счет сообщений, поступающих от родственников и коллег умерших.

Отметим, ранее сообщалось о смерти 45-летнего врача, заведующего отделением анестезиологии-реаниматологии и интенсивной терапии Роддома №9 Александра Шаронова.

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