Москва, 9 июля, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Роспотребнадзор составил список стран мира — кандидатов на открытие авиарейсов на I этапе. Ведомство отмечает, что документ носит характер «предложений», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Самолёт в небе

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Всем критериям для открытия авиасообщений сейчас полностью соответствуют девять стран Евросоюза (Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия).

Также может быть открыто авиасообщение с четырьмя странами из списка, предложенного Минтрансом РФ, — Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка. Туроператоры считают, что список Роспотребнадзора неокончательный и будут изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией одобрил открытие международного авиасообщения в два этапа.

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