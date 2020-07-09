Москва, , 13:09 — REGNUM Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией одобрил открытие международного авиасообщения. Ранее такое предложение было подготовлено Минтрансом РФ, Росавиации и «Аэрофлотом». Об этом говорится в протоколе заседания штаба, которое состоялось 6 июля.

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Известно, что этот процесс будет проходить в два этапа. Пока оперштаб поручил составить список стран, сообщение с которыми можно будет возобновить на первом этапе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ. Подготовить его и представить в правительство РФ поручено Росавиации совместно с МИД России и Роспотребнадзором.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Ранее Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года. При этом авиаперевозчики уже готовы возобновить полеты за рубеж, они ждут распоряжение Роспотребнадзора.

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