Санкт-Петербург, 6 июля, 2020, 12:31 — ИА Регнум. Полицейские Санкт-Петербурга продолжили рейды по барам и ресторанам в центре города, незаконно работающим в эпоху пандемии. За минувшие выходные были задержаны более 120 любителей ночных развлечений несмотря на то, что в городе сохраняется запрет на такие мероприятия. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Бутылка и пачка сигарет

Уже по сложившейся традиции под контролем стражей порядка оказались улицы Рубинштейна и Думская, а также Дворцовая площадь. Традиционным был и ассортимент выявленных правонарушений: продажа алкоголя несовершеннолетним, распитие спиртного в неположенном месте, употребление наркотических средств.

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«По итогам трех ночных рейдов в отделы полиции в общей сложности были доставлены: сотня пьяных граждан и семеро с признаками наркотического опьянения. Четыре бара на Рубинштейна были оштрафованы за продажу алкоголя несовершеннолетним», — отметили в ведомстве.

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Однако в ночь на понедельник привычный контингент «подпольных» баров сменили футбольные фанаты. По случаю победы «Зенита» улицу Рубинштейна «оккупировали» болельщики сине-бело-голубых.

«Одиннадцать молодых людей были доставлены в полицию и привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство», — говорится в сообщении.

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