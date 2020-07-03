Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM После ввода послаблений, отмены запретов на прогулки в парках, на посещение детских и спортивных площадок, жители Санкт-Петербурга вернулись к расслабленному образу жизни и забыли о строгой установке носить маски и перчатки в общественных местах.

Горожане ночью в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Из-за этого в городе на Неве вновь начался суточный рост числа заразившихся, благо пока заболевание у большинства из них протекает бессимптомно. Об этом 3 июля корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Как отметили в надзорном ведомстве, с приходом лета, а также вводом послаблений после самоизоляции, на фоне спада количества заболевших горожан, многие жители Петербурга решили относиться к установленным правилам обязательного ношения масок в общественных местах как к рекомендации.

Из-за этого многие пассажиры общественного транспорта, посетители магазинов и сотрудники офисов стали «забывать» про маски и перчатки. Как результат, только что зафиксированная шкала снижения числа заболевших вновь поползла вверх.

«Народ перестал считать, что носить маски и перчатки нужно. Люди начали считать, что пандемия закончилась — ничего не закончилось, — заявили в управлении Роспотребнадзора. — Перчаточно-масочный режим по постановлению продлен до 12 июля. Это требование должны соблюдать все и каждый».

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В ведомстве отметили, что повышение числа заболевших пока незначительное, многие из новых выявленных — бессимптомны, поэтому на сегодняшний день вновь вводить ограничения пока не будут.

«Всё будет зависеть от обстановки, от того, сколько будет заболевших и сколько коечных мест будет занято, — подытожили в управлении. — Сейчас не время снимать маски и не соблюдать наших рекомендаций».

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 263 новых носителя коронавирусной инфекции. Выписан после выздоровления за сутки 491 человек. Подтверждена смерть еще 45 человек от COVID-19.

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