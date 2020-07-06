Санкт-Петербург, , 11:16 — REGNUM За последние сутки в Петербурге выявили 280 новых носителей коронавируса. Об этом сообщает 6 июля федеральный оперативный штаб. Таким образом за всё время пандемии в городе зафиксировали уже 25 816 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2.

Всю последнюю неделю в Петербурге наблюдается неуклонный рост суточного количества случаев заражения. По этому показателю город вернулся на уровень середины июня.

В региональном Роспотребнадзоре связали эту негативную тенденцию с безответственным поведением жителей на фоне снятия ряда «коронавирусных» ограничений.

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Выздоровело от COVID-19 в Петербурге за прошедшие сутки 180 человек, всего выписано 20 174 человека.

Скончались за сутки 44 человека, общее количество умерших от коронавирусной инфекции в Петербурге — 1389 человек.

В России за сутки выявили 6611 носителей вируса, за время пандемии в стране зафиксировали 687 тыс. 862 случая заражения в 85 регионах.

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