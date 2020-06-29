Бишкек, 29 июня, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Врачи скорой помощи и реанимационных отделений неоднократно заявляли об острой нехватке бригад скорой помощи и больниц в Киргизии. Об этом написал в соцсетях заведующий реанимацией Центра экстренной медицины Егор Борисов, передает «Вечерний Бишкек».

Med.kg Коронавирус. Киргизия

Медицинские работники еще до пандемии коронавируса неоднократно просили власти республики увеличить количество стационаров и закупить спецтранспорт.

«Сделано этого не было. И в настоящее время это вылилось в катастрофу. Практически каждый час бьем антирекорды по вызовам, которые лежат в очереди. Нам нужны места в больницах», — подчеркнул он.

Отметим, что ранее премьер-министр Кубатбек Бороновзаявил о том, что в больницах Киргизии якобы имеется достаточное количество мест для госпитализации заболевших COVID-19.

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