Бишкек, , 13:30 — REGNUM Начальник службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Киргизии Олег Запольский умер от осложнений, спровоцированных коронавирусной инфекцией, пишет Tuz.kg.

39-летний глава антинаркотической службы в течение нескольких дней не мог добиться вызова бригады медиков на дом и госпитализации, несмотря на ярко выраженные симптомы заболевания COVID-19, протекавшего в тяжелой форме.

В итоге его все же поместили в больницу после вмешательства друзей, но лечение не дало результата, и Олег Запольский скончался от двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.

Отметим, что Олег Запольский — сын известных киргизстанских журналистов Светланы Красильниковой и Виктора Запольского, учредителей газеты «Дело №».