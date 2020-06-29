Бишкек, , 14:10 — REGNUM Руководитель аппарата президента Киргизии Досалы Эсеналиев заразился коронавирусной инфекцией. Выяснилось это после того, как всех работников президентской администрации направили на тестирование на наличие SARS-CoV-2.

Также анализы на коронавирус показали положительный результат еще у восьми сотрудников аппарата главы государства.

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Таким образом, общее количество работников администрации президента Киргизии, у которых уже выявили коронавирус, увеличилось до 17 человек.

Все они находятся на изоляции в домашних условиях, получают медицинские консультации и продолжают работать в удаленном режиме. Протекание болезни у всех проходит по-разному, состояние оценивается как удовлетворительное.

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