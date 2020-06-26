Санкт-Петербург, 26 июня, 2020, 11:29 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проинформировал горожан о переходе к очередному этапу снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом, предупредив, что смертельная опасность сохраняется. Об этом глава города заявил 26 июня на своей странице в соцсети.

Дарья Драй ИА REGNUM Женщины на самокатах

Он напомнил о том, что с 25 июня в городе возобновлено предоставление плановой медицинской помощи в стационарах и амбулаториях (за исключением перепрофилированных для лечения COVID-19), открыты поликлиники и стоматологии, разрешена диспансеризация и вакцинация взрослого населения.

С воскресенья, 28 июня, откроются парки, сады и скверы, детские и спортивные площадки.

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С понедельника, 29 июня, откроются Ленинградский зоопарк, летние уличные кафе, будет разрешено предоставление услуг маникюра и педикюра по предварительной записи.

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«Постепенно город возвращается к привычной жизни. Но нужно помнить, что вирус никуда не делся — он живет с нами и остается опасным. Прошу соблюдать все меры предосторожности, предписанные санитарными врачами», — обратился к жителям Александр Беглов.

Он добавил, что все объекты, которым разрешено открыться, должны строго соблюдать требования безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Петербурге выявили 223 новых носителя коронавируса, общее количество составило 23 294 случая. Выздоровели 15 495 человек.

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Количество жертв COVID-19 в Петербурге перевалило за тысячу и составило на 26 июня 1008 умерших, из них смерть 47 человек подтверждена за последние сутки.