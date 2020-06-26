Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM В Петербурге выявили 223 новых носителя коронавируса за последние сутки. Об этом в пятницу сообщает федеральный оперативный штаб. 26 июня город на Неве оказался на четвертой строчке в стране по суточному показателю выявления — позади Москвы, Московской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

За всё время пандемии в Петербурге зафиксировали 23 тыс. 294 случая заражения. Выздоровело от COVID-19 за все время в Петербурге 15 тыс. 495 человек, из них 395 — за последние 24 часа.

Добавим, за последние сутки в Петербурге на коронавирус проверили 20 тыс. 875 человек.

Под медицинским наблюдением находится 2055 человек, из них 59 — в обсерваторе, 974 — на самоизоляции.

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