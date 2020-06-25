Санкт-Петербург, , 18:34 — REGNUM В Петербурге открывают парки, скверы и сады. Соответствующие изменения в постановление правительства города внес губернатор Александр Беглов.

Парк Сосновка Ирина Марковец © ИА REGNUM

Парки и скверы разрешены к посещению с 28 июня. При этом должны быть закрыты точки продажи непродовольственных товаров и аттракционы, а любые элементы благоустройства нужно будет обязательно дезинфицировать.

Также с 28 июня будет открыт Ленинградский зоопарк, сообщили 25 июня в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Кроме того, с 29 июня, как уже сообщалось, открываются летние кафе и веранды. Рестораторы могут подать заявку на открытие в комитет имущественных отношений. Столики должны стоять не ближе полутора метров друг от друга.

С 29 июня также разрешено делать маникюр и педикюр в салонах красоты по предварительной записи.

Возобновляются торжественные регистрации браков с числом участников до 10 человек.

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