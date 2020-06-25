Санкт-Петербург, 25 июня, 2020, 20:30 — ИА Регнум. В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок. Такие изменения губернатор Александр Беглов внес 25 июня в постановление №121, изданное Смольным в конце марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Дарья Драй ИА REGNUM Спортивная площадке на Крестовском острове

Гулять с маленькими девочками и мальчиками на детских площадках и заниматься физкультурой на спортивных площадках можно будет с 28 июня, не опасаясь штрафов. Отметим, что в большинстве мест этот запрет уже давно и ежедневно нарушается.

Кроме того, с 29 июня в Петербурге разрешат оказывать услуги маникюра и педикюра в салонах красоты, но только по предварительной записи. С этого же дня откроются для посетителей летние кафе и веранды. Открываются детские сады с группами до 12 воспитанников.

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В городских загсах и Дворцах бракосочетания возобновляется торжественная регистрация браков при участии до десяти гостей пары.

С 29 июня разрешено предоставление социально-психологических и социально-педагогических услуг в полустационарной форме с использованием дистанционных технологий. Разрешается социальное обслуживание на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 июня также открываются для посещения петербургские парки, сады, скверы и Ленинградский зоопарк. Аттракционы и другие объекты парков, созданные для развлечения и досуга, останутся под запретом, за исключением детских и спортивных площадок, проката спортивного инвентаря и инвентаря для отдыха, например, лодок.

Торговые точки в парках и скверах смогут продавать только еду и напитки в индивидуальной заводской упаковке.

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Заметим, сегодня местные жители обнаружили, что один из самых крупных и посещаемых парков — Парк 300-летия Петербурга — обнесен новым забором, чтобы граждане не могли туда попасть, так как вопреки запретам гуляли там с наступления теплой погоды.

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Позже стало ясно, что таким способом власти пытаются не допустить скопления людей во время предстоящего праздника «Алые паруса», который пройдет на Финском заливе в онлайн-формате в ночь с 27 на 28 июня.