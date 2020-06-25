Санкт-Петербург, , 18:36 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга пообещали пресекать попытки граждан подобраться к месту проведения праздника выпускников «Алые паруса» и напомнили, что в этом году из-за пандемии организация шоу ориентирована только на телевизионную трансляцию.

Парусник «Россия» «Пятый канал»

Праздник «Алые паруса» состоится в ночь с 27 на 28 июня 2020 года. Его продолжительность в телетрансляции составит 135 минут.

Как предупредили 25 июня в Смольном, во время «Алых парусов» сотрудники полиции, МЧС и других оперслужб закроют часть акватории устья Невы и Финского залива.

«Нахождение в закрытой части Финского залива опасно. Помимо движения парусника «Россия», в этой локации будет установлено пиротехническое оборудование. Все попытки попасть в закрытую часть акватории на личных плавсредствах будут строго пресекаться», — недвусмысленно пообещали в городском правительстве.

Читайте также: Петербуржцев обескуражило решение провести «Алые паруса» онлайн

Власти полны решимости помешать увидеть праздник и с берегов Финского залива и Невы. Для этого будет оцеплен парк 300-летия Санкт-Петербурга и прилегающие территории, закроют западную часть Крестовского острова и Петровской косы, а также северный и западный берега Васильевского острова.

«Периметр безопасности будут обеспечивать сотрудники полиции, Росгвардии и других силовых ведомств. Сотрудники ГИБДД ограничат движения автотранспорта, в том числе по ЗСД», — заявили в Смольном.

Там подчеркивают, что просмотр шоу «Алые паруса» с берега или с других мест будет невозможен. Телевизионную трансляцию праздника в федеральном эфире будет вести «Пятый канал», в том числе в соцсетях.

Читайте также: Парк 300-летия Петербурга обнесли дополнительным забором

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге запретят продажу алкоголя из-за онлайн-праздника «Алые паруса»