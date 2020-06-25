Санкт-Петербург, , 15:35 — REGNUM Власти Петербурга начали прием заявок от рестораторов на открытие летних веранд и террас. Об этом 25 июня сообщили в Смольном.

Подать заявление в комитет имущественных отношений Петербурга можно, приложив QR-код о возобновлении или продолжении деятельности кафе и ресторанов, который выдаёт Единый портал предпринимателей Санкт-Петербурга.

Заявку обещают рассмотреть не более чем за пять рабочих дней. Участок, где будет располагаться уличное кафе, в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) включать не придется, как и оформлять договор на размещение НТО. Вместо договора будет выдаваться разрешение на использование городского земельного участка.

Официально зарегистрированные оборудованные летние террасы кафе и ресторанов собираются открыть с 29 июня.

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Подробную информацию об этом разместил на своем сайте Центр развития и поддержки предпринимательства.

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