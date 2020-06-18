Санкт-Петербург, 18 июня, 2020, 13:08 — ИА Регнум. Во временный госпиталь, развернутый в павильонах петербургского выставочного комплекса «Ленэкспо», начнут доставлять не только «легких» больных COVID-19, но и больных в состоянии средней тяжести. Об этом 18 июня объявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Петров ИА REGNUM «Ленэкспо»

«Мы продолжаем развивать «Ленэкспо», у нас там уже 1,5 тысячи [коек], и мы уже часть павильонов готовим под больных средней тяжести. Подводим кислород, обеспечиваем ИВЛ, реанимациями, КТ. В общей сложности в «Ленэкспо» будет развернуто порядка 2,5 тысячи коек», — сказал Беглов.

Он отметил, что полевой госпиталь в «Ленэкспо» на первую тысячу коек создали за семь дней, что губернатор считает «подвигом строителей».

Напомним, стационар изначально открывали для легких больных COVID-19, чтобы они могли направиться туда, если не могут по каким-то причинам самоизолироваться дома.

Накануне 24-ю по счету петербургскую больницу отдали полностью под лечение COVID-19.

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Александр Беглов 18 июня также заявил, что Петербург вышел на плато по зараженности. Накануне власти сообщили, что еженедельный прирост новых носителей коронавируса сократился на 27%.

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Напомним, за 17 июня в Петербурге выявили еще 231 нового носителя коронавируса, всего в городе зафиксировали 21 506 случаев заражения.