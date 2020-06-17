Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM В Петербурге стабильно снижается число вновь выявленных носителей коронавируса. Об этом заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению COVID-19, академик РАН Евгений Шляхто, передает корреспондент ИА REGNUM.

«За последнюю неделю мы имеем существенное снижение числа новых случаев — минус 27%. Меньше число активных случаев. Мы не только вышли на плато, но с осторожным оптимизмом скажу, что мы начали решать эту проблему, проблема становится не такой острой», — сказал Шляхто.

Самые большие сложности остаются с теми пациентами, у которых COVID-19 сочетается с пневмонией, но и здесь, по словам медика, наблюдается снижение числа новых случаев. Сокращается количество пациентов, которые приходится госпитализировать.

«Мы имеем значительное снижение и поступающих больных, и, что отрадно, увеличиваем долю выбывших больных, фактически эти цифры сегодня сравнялись», — добавил Шляхто.

Он подчеркнул, что темпы распространения коронавируса также замедляются, срок для удвоения числа зараженных сокращается.

«Мы сегодня имеем к 1 июня актуальный прогноз удвоения за 30 дней. Этот прогноз становится оптимистичным, время удвоения замедляется», — сообщил Шляхто.

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Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрировано 21 275 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 727 человек умерли, а 10 687 — выздоровели.

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