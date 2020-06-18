Санкт-Петербург, 18 июня, 2020, 10:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге общественная «Стена памяти» медиков, погибших во время борьбы с коронавирусной инфекцией, пополнилась еще шестью именами.

Фото: Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова В Петербурге ушла из жизни известный хирург, доктор медицинских наук, профессор, почетный член Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ, почетный член правления Хирургического общества Нина Артемьева

Согласно неофициальным данным, поступающим от коллег и родственников медиков, от COVID-19 скончались 83-летняя хирург, доктор медицинских наук, профессор, послушница Свято-Иоанновского ставропигиального женского монастыряНина Артемьева, 80-летний офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры офтальмологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. ПавловаЮрий Астахов и его коллега на пенсии, 81-летний хирургВалентин Шептулин.

Также от осложнений, вызванных COVID-19, ушли из жизни 59-летняя санитарка детской городской больницы №1 Пелагея Жукова, 57-летняя старшая медсестра хирургического отделения поликлиники №95 Елена Орехова, 73-летний врач выездной бригады скорой медицинской помощи городской поликлиники №23 Евгений Захаров.

Таким образом, в Петербурге с начала пандемии, по неофициальным данным, от COVID-19 умер 41 врач, медицинский и вспомогательный работник.

В Ленинградской области список пополнился еще одним именем — не стало 54-летнегоАндрея Совы, анестезиолога-реаниматолога Киришской межрайонной больницы. Всего, по неофициальным данным, в Ленобласти в пандемию ушли из жизни восемь врачей и медицинских работников.

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Напомним, что официально причина смерти сообщается только родственникам. У тех, кто умер, будучи зараженным коронавирусом, причиной смерти может быть как сам COVID-19, так и другие заболевания, которые обострились из-за коронавируса.

Фото: журнал «Офтальмологические ведомости» 10 июня на 81-м году жизни после непродолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, скончался офтальмолог высочайшей квалификации, доктор медицинских наук, профессор Юрий Астахов

Фото: ГБУЗ ЛО “Киришская клиническая межрайонная больница» На 55-м году ушел из жизни врач анестезиолог-реаниматолог Андрей Сова

Фото: СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 95» 8 июня 2020 года ушла из жизни старшая медицинская сестра хирургического отделения Елена Орехова