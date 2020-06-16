Санкт-Петербург, , 10:03 — REGNUM В Петербурге общественная «Стена памяти» медиков, погибших во время борьбы с коронавирусной инфекцией, пополнилась еще тремя именами — хирурга Киришской клинической межрайонной больницы Ленобласти, врача-травматолога Российского НИИТО им. Р.Р. Вредена и фельдшера скорой помощи Красносельского района Петербурга.

35-летний врач-травматолог РНИИТО им. Р. Р. Вредена Константин Лапин Фото: от авторов «Стены памяти»

Согласно неофициальным данным, поступающим от коллег и родственников медиков, от COVID-19 скончались 42-летний хирург ГБУЗ ЛО «Киришская клиническая межрайонная больница» Даврон Турдыев, 71-летняя фельдшер скорой помощи 91-й подстанции в Красносельском район Нелли Селиванова и 35-летний врач-травматолог РНИИТО им. Р. Р. Вредена Константин Лапин, сын ранее скончавшегося от этой же инфекции врача-травматолога Александра Лапина.

Таким образом, в неофициальном списке погибших от коронавируса медицинских работников и вспомогательного персонала Санкт-Петербурга и Ленинградской области значится уже 41 фамилия.

71-летняя фельдшер скорой помощи 91-й подстанции в Красносельском район Нелли Селиванова Фото: от авторов «Стены памяти»

По данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, за время пандемии в городе заболели пять тысяч сотрудников больниц, поликлиник и других медучреждений. Среди них не только медицинские работники, но и административный персонал. Как уточнили в ведомстве корреспонденту ИА REGNUM, многие из них переболели бессимптомно или в легкой форме.

42-летний хирург ГБУЗ ЛО «Киришская клиническая межрайонная больница» Даврон Турдыев Фото: от авторов «Стены памяти»

По данным Росстата, опубликованным 13 июня, в апреле 2020 года в Санкт-Петербурге от COVID-19 умерли 200 человек. Среди них умершие, у которых COVID-19 стал основной причиной смерти (166), и те, кто умер от осложнений COVID-19 (34). Еще 123 человека умерли с диагнозом COVID-19, но это заболевание не оказало существенного влияния на развитие других болезней, приведших к смерти.

Петербург стал лидером по летальности от коронавируса в России. Смертность в городе на Неве составила 4,7%, это вдвое выше, чем в Москве.

При этом, по данным федерального оперативного штаба, в Санкт-Петербурге с начала пандемии умерли 635 человек, а в Ленинградской области — 23 жителя.

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