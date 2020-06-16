Санкт-Петербург, , 13:31 — REGNUM В Ленинградской области с начала пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 381 медицинского работника, трое из заболевших медиков скончались. Об этом 16 июня ИА REGNUM рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Ленобласти.

Как отметили в ведомстве, представленные данные соответствуют ситуации на 11 июня 2020 года.

***

По неофициальным данным, которые собираются и пополняются благодаря информации родственников и коллег умерших, в Ленобласти за время пандемии произошло семь летальных случаев среди медицинских работников. Точные причины смерти сообщаются только родственникам покойных.

По имеющимся данным, из-за осложнений коронавирусной инфекции скончались: 71-летняя фельдшер-лаборант Гатчинской КБ Валентина Бадык и ее коллега, 50-летняя медицинская сестра Наталья Хечумова.

Также не стало 62-летнего заведующего хирургическим отделением Волосовской межрайонной больницы Георгия Беруашвили и его 65-летней коллеги, медицинской сестры Елены Егоровой; терапевта госпиталя МСЧ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Анатолия Гольника, 42-летнего хирурга Киришской клинической межрайонной больницы Даврона Турдыева и 57-летней стоматолога из города Никольское Анны Ушаковой.

Читайте также: Летальность COVID-19 в Ленобласти составляет 0,64%

Читайте ранее в этом сюжете: Еще трое медиков Петербурга и Ленобласти погибли в борьбе с COVID-19

Читайте развитие сюжета: В Ленобласти впервые обнаружили коронавирус в детском саду