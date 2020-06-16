Санкт-Петербург, 16 июня, 2020, 19:25 — ИА Регнум. Петербуржцы в социальных сетях недоумевают по поводу стремления городских властей провести праздник выпускников «Алые паруса» без участия самих выпускников.

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Напомним, в 2020 году вчерашним школьникам придется смотреть на бриг с алыми парусами и фейерверк по телевизору — 27 июня праздник состоится в формате онлайн.

Множество горожан в соцсетях высказалось однозначно против такой затеи. «Зачем этот праздник онлайн, что за идиотизм», — возмущается Денис Б. Он указывает, что для выпускника вся суть праздника заключается в присутствии на набережной, а раз этого нельзя допустить из-за пандемии коронавируса, то с тем же успехом по телевизору можно было бы показать запись прошлых лет.

Тамара Ч. также недоумевает по поводу того, где именно будет проходить концерт с обещанными звёздами, если ранее сцену устанавливали на Дворцовой площади, а теперь у выступлений не будет зрителей.

«Для чего вообще праздник для школьников перед сдачей ЕГЭ?» — задается вопросом Александра Ш. На этот аргумент — перенос ЕГЭ на июль — указывают и другие горожане. На их взгляд, у выпускников не будет настроения отмечать «выпускной» до сдачи экзаменов.

По мнению петербуржцев, «Алые паруса» следовало перенести на более поздний срок после экзаменов, чтобы не лишать молодежь праздника.

Переживают горожане и за финансовую сторону вопроса, интересуясь, сколько такая телетрансляция «будет стоить налогоплательщикам». Петербуржец Семен С. считает, что 27 июня под видом фейерверка «выплаты пенсионерам пульнут в небо». На вопросы «кому это нужно» часто поступает ответ — «подрядчикам».

"Зачем и для кого?! А всё скулят о дефиците бюджета!» — возмутился Станислав К. Действительно, не далее как 16 июня губернатор Александр Беглов сообщил, что потери петербургского бюджета из-за коронавируса столь значительны, что город приветствовал бы федеральные кредиты под 0,1% на три года.

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«Денежку же надо освоить», — предполагает Алена А. причины проведения «Алых парусов».

Горожане удивлены, что власти решили перенести парад Победы, но не стали применять такие же меры к празднику выпускников. «Парад Победы перенесли, а «Алые паруса» перенести не додумались», — иронизирует Александр М.

Некоторые предлагают, раз выпускников не пускают на праздник из-за сложной эпидемиологической обстановки, и вовсе отменить все публичные мероприятия, чтобы не усугублять ситуацию.

«Ну почему парад и «Алые» не отменить? На эти деньги ИВЛ, масок и антисептика купить и людям раздать», — предлагает Дмитрий П.

Екатерина С. переживает, что праздник все равно приведет к большому числу зараженных коронавирусом, так как «народ будет кучковаться в центре». Впрочем, граждане предположили, что на помощь может прийти Росгвардия.

«Это будет праздник для «золотогвардейцев», которых нагонят на набережные, чтобы не пускать челядь», — считает Александр М.

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Напомним, 15 июня губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга «О проведении в 2020 году праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса» в формате телевизионной трансляции».

В этом году отмечают 140-летие со дня рождения Александра Грина — автора знаменитой повести «Алые паруса». Концертные номера праздника будут посвящены произведениям писателя. Ведущими «Алых парусов» будут Иван Ургант и Дарья Александрова.

«Алые паруса» — единственное в мире представление, посвященное выпускникам школ. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. Праздник выпускников проводился до 1979 года, а затем, после длительного перерыва, традиция была возрождена в 2005 году с помощью Банка «Россия».