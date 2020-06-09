Санкт-Петербург, , 10:15 — REGNUM В Петербурге для выпускников школ решили все же устроить традиционный праздник «Алые паруса», но наблюдать за ним можно будет исключительно в онлайн-режиме. Подготовка к проведению праздничного шоу на Неве уже началась.

Алые паруса Дарья Драй © ИА REGNUM

«Алые паруса» решено сделать финалом федерального «Выпускного вечера». Бриг «Россия» с парусами алого цвета выйдет в Неву поздно вечером 27 июня. Выпускники увидят в онлайн-режиме и салют.

Как сообщили в Министерстве просвещения РФ, из-за сложной эпидемиологической ситуации рекомендуется отметить все выпускные в онлайне, а к обычным торжествам перейти после сдачи Единого государственного экзамена или даже позже.

«Выпускной бал — прекрасная традиция, и мы обязаны сохранить эту традицию для ребят. 27 июня мы проведем федеральный «Выпускной вечер» в онлайн-формате, который объединит выпускников от Калининграда до Владивостока. Это будет большая программа. У выпускников появится возможность не только посмотреть концерт и поучаствовать в розыгрыше призов, но и, не выходя из дома, пообщаться с популярными актерами и музыкантами по видеосвязи со множеством включений из самых разных уголков нашей страны», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

В ночь на 9 июня военные инженеры Западного военного округа уже начали разворачивать на реке понтоны для праздника — всего на воду собираются спустить более 140 конструкций.

«Речные звенья будут спущены на воду и соединены в единую платформу, которая станет площадкой для проведения салюта в ознаменование фестиваля выпускников школ и университетов города «Алые паруса», — сообщили в пресс-службе ЗВО.

Первые 20 звеньев понтонно-мостового парка начали спускать на песчаном пляже у Петропавловской крепости. Затем, чтобы не провоцировать пробки в центре Петербурга, колонны инженерной техники в сопровождении экипажей военной автоинспекции будут каждую ночь доставлять понтоны к реке. Общая площадь созданной салютной площадки превысит 3,5 кв. км.

Задачу выполняют более 50 военнослужащих инженерно-саперного соединения армии и около 20 единиц военной техники. Установка платформы завершится 17 июня, обещают в ЗВО.

Заметим, ранее из бюджета Петербурга на первом этапе корректировки убрали затраты на «Алые паруса» ввиду запрета на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.

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