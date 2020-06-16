Санкт-Петербург, , 17:08 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал федеральный центр компенсировать доходы, потерянные региональными бюджетами из-за мер поддержки в условиях коронавируса, введенных на федеральном уровне. Об этом 16 июня сообщили в Смольном.

Беглов выступил с предложением «сбалансировать региональные бюджеты» на заседании консультативной комиссии Госсовета по вопросам финансовой поддержки субъектов РФ.

По мнению Беглова, хотя Петербург и Москва считаются высокодоходными регионами, не подпадающими под компенсационные меры, о них тоже забывать нельзя.

На его взгляд, необходимо проработать четкий механизм компенсации доходов, выпадающих из-за мер поддержки бизнеса, принятых на федеральном уровне. Также Беглов предложил выдавать таким регионам федеральные бюджетные кредиты по ставке 0,1% годовых на срок до трех лет, чтобы они могли частично покрыть дефицит бюджета.

Губернатор Петербурга подчеркнул, что в вопросах финансовой поддержки и распределения дотаций из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов необходимо учитывать интересы всех российских регионов, в том числе регионов-доноров, таких как Петербург.

Беглов напомнил, что из-за коронавируса и мер поддержки с начала апреля собственные доходы бюджета Петербурга снизились на 30,5 млрд рублей, а расходы значительно выросли. Снижены налоговые ставки для малого и среднего бизнеса, Фонду содействия кредитованию МСП добавили 3 млрд рублей на поддержку предпринимателей, из них 2 млрд пойдут на зарплаты. Фонд развития промышленности Петербурга докапитализирован на 1 млрд рублей.

Только за счет этих мер в 2020 году потери городского бюджета могут превысить 18 млрд рублей. Еще 1,5 млрд город потеряет в результате налоговых мер поддержки бизнеса, принятых на федеральном уровне. После корректировки бюджета 2020 года дефицит вырос более чем вдвое — до 111,1 млрд рублей.

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