Санкт-Петербург, 11 июня, 2020, 18:43 — ИА Регнум. Очередь на открытие дойдет до торговых центров Петербурга только в июле. Об этом сообщил 11 июня глава городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

Дарья Драй ИА REGNUM ТЦ «Галерея» в Петербурге

По словам чиновника, бизнесменам стоит рассчитывать, что это произойдет ближе к августу, на финальном этапе снятия коронавирусных ограничений.

«Торговые центры будут открываться в последнюю очередь. Я думаю, что это конец июля», — сказал Соловейчик в эфире телеканала «78».

По его словам, арендаторам ТЦ будут предоставлены некие налоговые льготы, и владельцам торговых центров следует считать их мерами поддержки в свою же пользу. О каких именно льготах идет речь, он не уточнил.

Заметим, ранее власти не собирались поощрять владельцев ТРЦ и их арендаторов, в отличие от арендаторов городской недвижимости, которым разрешили пока не платить. Так, вице-губернатор Эдуард Батанов заметил, что, раз город отказался от своих доходов с недвижимости в этом году, то так же должны поступить и крупные рантье — снять со своих арендаторов финансовое бремя, не ожидая дополнительных льгот.

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Некоторые петербургские депутаты при этом придерживаются иной точки зрения и желали бы, чтобы город пошел по стопам Москвы или соседней Ленобласти, где еще в апреле ТЦ предоставили льготу по налогу на имущество на весь объем снижения арендной платы на четыре года вперед.

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