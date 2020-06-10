Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM Сфера услуг сможет заработать в Петербурге с 15 июня. Такой прогноз дал вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин в среду, 10 июня.

По словам чиновника, Смольный предполагает разрешить организациям сферы услуг возобновить работу со следующего понедельника при условии выполнения рекомендаций Роспотребнадзора.

«Мы рассчитываем с понедельника разрешить работу организаций в сфере услуг, это парикмахерские, мастерские по ремонту обуви, ключей, химчистки, прачечные и остальные», — цитирует ТАСС выступление Елина на онлайн-конференции о мерах региональной государственной поддержки малого и среднего бизнеса города в постэпидемиологический период.

Добавим, губернатор Александр Беглов также обсудил этапы снятия ограничений на заседании Общественного совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

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Так, в конце июня может открыться навигация по рекам и каналам без питания на борту, могут разрешить работу летним кафе, верандам и даже зоопарку. Как передает телеканал «78», на третьем этапе зеленый свет получат салоны красоты по предвартельной записи, фитнес-центры и бассейны.

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