Санкт-Петербург, , 16:52 — REGNUM Депутаты петербургского Законодательного собрания остались недовольны тем, что Смольный до сих пор, вопреки обещаниям, никак не поддерживает пострадавшие от коронавирусных ограничений торговые центры — даже те, которые делают скидку своим арендаторам. При этом власти прямым текстом предлагают ТЦ просто отказаться от доходов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Памятник Ленину у Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Тему торговых центров на заседании, где обсуждали второй пакет мер поддержки бизнеса, поднял единоросс Алексей Макаров после выступления представителя Смольного.

«Что касается крупных торговых центров — вопрос обсуждался, решение не принято о поддержке», — сообщил депутатам вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов.

«В конечном счете надо понимать, что крупные ТЦ — это работодатели, за которыми стоят в том числе и банки. Банки не являются самой пострадавшей у нас отраслью. Поэтому пока решение по крупным торговым центрам не принято», — добавил чиновник.

Макаров же заметил, что в ЗакС поступает огромное количество чуть ли не «слезных» обращений от предпринимателей, где те жалуются, что находятся на грани разорения. Коллективные письма прислали «Деловая Россия», Союз малых предприятий, Союз промышленников и предпринимателей и прочие организации.

В целом депутат назвал принятые Смольным меры — а 3 июня обсуждалась отсрочка платежей по системе упрощенного налогообложения — недостаточными. Он заметил, что по УСН грамотный бухгалтер и так будет платить минимально — по 1% с оборота. В то же время более крупный бизнес обделён вниманием.

«Проблема с торговыми центрами как не была решена, так и не решается, хотя мы об этом говорим с апреля месяца, и наши коллеги из других регионов эту проблему решают. Ленобласть законом от 16 апреля этот вопрос решила и, более того, предоставила льготу по налогу на имущество на весь объем снижения арендной платы на 4 года вперед. Москва 24 марта предоставила субсидии. У нас в Заксобрании существует уникальное единство — законопроекты [о поддержке ТЦ] внесли представители всех фракций. Наверное, это говорит о том, что проблема существует», — считает Алексей Макаров.

Он убежден, что бездействие властей приведет к волне закрытий торговых центров.

Беспартийного депутата Михаила Амосова в этой связи также удивило то, что власти отказываются давать льготы по налогу на имущество для крупных арендодателей, которые сами предоставляют скидку по арендной плате.

При этом одним из первых своих решений сам Смольный отказался брать аренду с предприятий, которые арендуют городское имущество, хоть таких в Петербурге и меньшинство.

Амосов тоже отослал к примеру Ленобласти и ее закону от 16 апреля. «Прошло почти два месяца, а вы говорите, что «мы подумаем». Наше бюджетное положение несколько лучше, чем положение Ленобласти. Почему мы не идем на те же разумные меры?» — недоумевает Амосов.

Эдуард Батанов в ответ заметил, что крупные арендодатели должны бы сами последовать примеру города и просто отказаться от доходов в текущем году.

«Мы действительно отказались от доходов со своего имущества. Отказались. Почему так же не могут поступить и крупные арендодатели? Почему вы предлагаете фактически национализировать их убытки? Почему? Мы от своих доходов отказались как собственник, они как собственники тоже логично должны пойти навстречу. Снижайте ставки, господа, это рынок», — развел руками чиновник.

Он добавил, что дефицит при корректировке бюджета на 2020 год и так уже довели до 111 млрд рублей, а значит, в 2021 году Петербург должен будет заложить в бюджет 7,5 млрд рублей процентных расходов.

«Мы помогаем тем, кто готов масло взбивать ножками, кто готов тоже идти навстречу. Кто готов платить белую зарплату и платил. Мы исходим из этих категорий», — добавил вице-губернатор Батанов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге готовы снизить налог на имущество ТРЦ, если те понизят аренду

Читайте развитие сюжета: Бизнес бросили, как батальоны, которые «просят огня» — депутат Петербурга