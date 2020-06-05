Санкт-Петербург, 5 июня, 2020, 16:46 — ИА Регнум. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга встал на сторону женщины, которая в пандемию коронавируса потеряла мать, но из-за бюрократических препон не могла длительное время получить от городской больницы Святого Великомученика Георгия и городского патологоанатомического бюро тело матери и необходимые для захоронения документы. Об этом 5 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в середине мая текущего года дочь одной из пациенток петербургской больницы Святого великомученика Георгия, которая полностью перепрофилирована под прием пациентов с коронавирусной инфекцией, обратилась с иском в суд. Женщина требовала устранить нарушения прав на захоронение умершей, отдать документы и взыскать компенсацию причиненного морального вреда.

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Тогда движение искового заявления судом было остановлено, так как оно было подано с нарушением. После чего истец устранил недочеты, позволившие суду рассмотреть иск.

В результате Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по исковому заявлению Ирины Г. к городской больнице Святого Великомученика Георгия и городскому патологоанатомическому бюро и постановил устранить нарушения права на захоронение, обязал предоставить документы, а взыскание компенсации морального вреда вынес в отдельное делопроизводство.

В этой части суд исковые требования удовлетворил частично. Он обязал бюро выдать Ирине Г. тело матери с обеспечением транспортировки на кладбище. Кроме того, постановил взыскать десять тысяч рублей за причинение морального вреда и за юридические расходы, а также 300 рублей — за оплаченную государственную пошлину.

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