Санкт-Петербург, , 16:23 — REGNUM Дочь одной из пациенток петербургской больницы Святого великомученика Георгия, которая перепрофилирована под прием пациентов с коронавирусной инфекцией, обратилась с иском в суд. Женщина требует устранить нарушения прав на захоронение умершего, отдать документы, и взыскать компенсацию морального вреда. Об этом 15 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Исковое заявление к СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия» от родственницы умершей в пациентки поступило в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга. Ирина Г. просила суд устранить нарушения права на захоронение, обязать предоставить документы и взыскании компенсации морального вреда.

«Исковое заявление оставлено без движения так как подано с нарушением требований ст.ст.131 и 132 ГПК РФ. К заявлению не приложены документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истица основывает свои требования, а также в полном объеме не оплачена госпошлина», — уточнили в суде.

Истцу был дан срок для устранения недостатков до 25 мая.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса все летальные случаи с подозрением на коронавирусную инфекцию рассматриваются в индивидуальном порядке комиссией по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020−2021. В среднем это занимает от 10 до 14 дней. После чего тело усопшего отдают родственникам со специальным предписанием по захоронению.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что процедуру погребения умершего с COVID-19 нельзя проводить без разрешения регионального управления Роспотребнадзора. При захоронении в земле гроб должен быть с металлическим вкладышем. При кремации не допускается процедура прощания с усопшим.

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Все умершие горожане с коронавирусной инфекцией должны быть захоронены либо на кладбище Илики в Ломоносове, вблизи КАД (дорога на кладбище Илики, 1), либо на Новом Колпинском городском кладбище (на Понтонной улице в городе Колпино).

Напомним, ранним утром 12 мая в реанимации больницы Св. Георгия произошел пожар, унесший жизни пяти человек. Жертвами ЧП стали пациенты, которые находились на отделении на ИВЛ. По данному факту возбуждено уголовное дело, начата проверка.

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