Санкт-Петербург, , 12:50 — REGNUM Администрация Санкт-Петербурга разъяснила, как и где можно хоронить умерших с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции или с подозрением на нее. Для захоронения в земле разрешены только два малых кладбища на дальних окраинах города. В случае кремации также установлены особые правила.

Процедуру погребения умершего с COVID-19 нельзя проводить без разрешения регионального управления Роспотребнадзора. При захоронении в земле гроб должен быть с металлическим вкладышем. При кремации не допускается процедура прощания с усопшим. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба Смольного.

Все умершие горожане с коронавирусной инфекцией должны быть захоронены либо на кладбище Илики в Ломоносове, вблизи КАД (дорога на кладбище Илики, 1), либо на Новом Колпинском городском кладбище (на Понтонной улице в городе Колпино). Перед началом всех необходимых для погребения процедур родственникам необходимо получить разрешение Роспотребнадзора.

Транспортировку и кремацию тел усопших имеет право осуществлять только петербургское государственное унитарное предприятие «Ритуальные услуги». Погребение осуществляется только в деревянных гробах с герметичным металлическим вкладышем, при этом саму процедуру должны проводить сотрудники администрации кладбищ.

«Кремация умерших в случаях подозрения на инфицирование COVID-2019 или при установленном диагнозе COVID-2019 осуществляется в отдельно стоящем кремационном цехе № 2 крематория без проведения ритуальных церемоний прощания», — говорится в сообщении.

В Смольном отмечают, что такие требования обусловлены тем, что на настоящем этапе коронавирус отнесен ко II группе патогенности. В связи с особой опасностью инфекции подтверждение диагноза и согласование результатов вирусологического исследования на COVID-19 в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге» увеличивает срок захоронения на несколько дней.

Напомним, за 21 апреля в Петербурге зафиксировано 294 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Петербурге на сегодня 2267 случаев заражения. Умерли 14 человек, в том числе трое — за последние сутки.

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