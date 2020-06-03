Санкт-Петербург, 3 июня, 2020, 07:27 — ИА Регнум. Организовать бесплатную раздачу масок и перчаток населению Петербурга не позволяют правила поведения для организаций и граждан в период режима повышенной готовности, который действует в городе. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ответе на запрос депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского («Яблоко»).

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа масок и перчаток в автоматах в метро

Указанными правилами обязанность органов исполнительной власти предоставлять гражданам средства индивидуальной защиты прямо не предусмотрена. В то же время организации и предприятия должны сами позаботиться о масках и перчатках для своего персонала и посетителей.

А Смольный, как напомнил губернатор, выделил 1,46 млн рублей на субсидии пенсионерам и многодетным семьям для покупки средств индивидуальной защиты. На эти цели гражданам перечислили по 800 рублей.

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Автор запроса остался недоволен ответом градоначальника. «Можно обязать граждан носить маски и перчатки только в том случае, если администрация Петербурга их этими масками и перчатками обеспечила. А если не обеспечила — не можете требовать от граждан, чтобы они их носили», — заявил Борис Вишневский изданию «Фонтанка».

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Напомним, с 1 июня ранее введенная обязанность использовать маски и перчатки на улицах города, то есть за пределами зданий, строений, сооружений, заменена на рекомендацию их использовать.

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При этом средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) остаются обязательными в следующих случаях:

— при посещении помещений организаций и ИП, в том числе объектов торговли и бытового обслуживания;

— при посещении вокзалов, аэропорта, станций общественного транспорта;

— во всех видах транспорта общего пользования;

— на остановках общественного транспорта;

— на территориях кладбищ.