Санкт-Петербург, , 17:32 — REGNUM Всем пенсионерам и малоимущим Санкт-Петербурга перечислили по 800 рублей из бюджета на приобретение защитных масок и перчаток. Об этом заявили 25 мая в городском комитете по социальной политике, передает корреспондент ИА REGNUM.

Продажа масок и перчаток в автоматах в метро Дарья Драй © ИА REGNUM

Выплаты установили в связи с тем, что власти запретили появляться в общественных местах без средств защиты как минимум по 31 мая. По данным Смольного, выплату получил 1 млн 812 тыс. 731 человек — все, кто имел на нее право.

Это пенсионеры, малообеспеченные семьи с детьми, многодетные, семьи с ребенком-инвалидом и приемные семьи, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия. Выплата предусмотрена на каждого ребенка в таких семьях. В общем на эти цели потратили 1,4 млрд рублей из резервного фонда Петербурга.

Кроме того, по 2 тыс. рублей получили «только неработающие жители Петербурга старше 65 лет, соблюдающие режим самоизоляции».

К 25 мая средства должны были быть перечислены на счета граждан в автоматическом режиме. Общая сумма выплат также составила около 1,4 млрд рублей.

Деньги должны были поступить на счета граждан, которые указаны для начисления мер поддержки и пенсий.

Если петербуржцы проверили последние поступления на счет, но «у них остались вопросы», то Смольный предлагает задать их по телефону горячей линии 241−20−57.

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